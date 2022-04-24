Зброя для України: Швейцарія приготувала неприємний сюрприз, пишуть ЗМІ

Україна не отримає швейцарських боєприпасів для німецьких БМП.

Швейцарія відхилила два запити Німеччини на реекспорт в Україну боєприпасів швейцарського виробництва.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на журналістів швейцарського видання Sonntags Zeitung.

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Зазначається, що швейцарські боєприпаси використовуються для німецьких БМП Marder, які Україна має надію отримати.

Представник швейцарського Державного секретаріату з економіки (SECO) повідомив газеті, що Німеччина направила два запити щодо передачі боєприпасів Україні.

Відповідь на обидва виявилася негативною, з посиланням на те, що Швейцарія є нейтральною країною і критерії, прописані для прийняття таких рішень, зокрема обмеження на постачання зброї до зон конфлікту, не дозволяють схвалити запит.

Зазначимо, що в той же час Швейцарія відступила від своєї традиційної нейтральності, приєднавшись до санкцій ЄС проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Щодо поставок озброєння з Німеччини, то німецький уряд удвічі скоротив список, викресливши важку зброю.