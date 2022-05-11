Колишній друг путіна здивував рішенням щодо ЗСУ

Земана тривалий час вважали товаришем Путіна

Чеський президент Мілош Земан дозволив 103 громадянам країни вступити до Збройних сил України та воювати проти російських окупантів. Рішення ухвалили на підставі заяв добровольців, а тепер документ має підписати прем'єр-міністр Чехії.

Про це у середу, 11 травня, повідомив прессекретар президента Іржі Овчачек у власному Twitter-акаунті.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Президент Республіки Чехія Мілош Земан підписав рішення про згоду вступу до Збройних Сил України 103 громадян на підставі їхньої заяви, поданої відповідно до Закону № 585/2004 "Про військову службу та її забезпечення". Рішення підлягає контрасигнації Прем’єр-міністра", — повідомив прессекретар Земана.

Варто зазначити, що Мілоша Земана тривалий час називали "другом росії", зокрема, через його проросійську позицію та підтримку президента. Однак, все змінилося у 2021 році, коли розгорівся скандал довкола вибухів у чеській Врбетиці, до якої виявилися причетними росіяни. Після цього російська влада внесла Чехію до числа "недружніх" країн.

Чеський президент тим часом змінив позицію щодо росії та путіна, зокрема. Так, 24 лютого, у день масштабного вторгнення військ рф в Україну, Земан заявив, що росіяни "виявилися божевільними". А наприкінці лютого він зазначив, що "необхідно ізолювати божевільного (путіна — ред.)" не лише словами, а й конкретними заходами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Чехія продовжить підтримувати українську армію та заявила про готовність допомогти з ремонтом пошкодженої або знятої з консервації військової техніки.