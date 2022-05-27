"Українцям вхід заборонено": у Чехії спалахнув скандал

Власники празьких бутіків все ще змушені виправдовуватися

У Чехії спалахнув скандал, що прямо стосується українських громадян, котрі знайшли притулок від війни в цій країні. Декілька днів поспіль мережа обговорювала фотографії кількох магазинів у Празі, які начебто заборонили українцям вхід. Насправді ця інформація виявилася неправдивою.

Детально ситуацію описало чеське видання Denik.cz.

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Початково скандальні знімки кількох празьких бутіків із забороняючими синьо-жовтими знаками на вході опублікували в онлайн-журналі Prague Morning. Навіть після появи обурення та звинувачень у фейковості інформації журналісти доводили свою правоту та відстоювали справжність фото. Цікаво, що зараз вони видалили всі новини — як на сайті, так і в соціальних мережах.

Скандальні фото з табличками про "заборону" для українців

Все тому, що перевірка показала – фото є підробкою. Це підтверджували і реальні світлини тих самих магазинів, і люди, які живуть поруч із бутиками. Здивовані такими скандальними заявами і представники магазинів. Продавці переконують, що ніколи не бачили подібного на фасаді будівель.

Фасад магазину чистий, там висить зовсім інше оголошення

За словами Марсели Абдель Фаттах, власниці одного з магазинів, які потрапили у скандал, їй тепер щодня доводиться відповідати на десятки повідомлень та претензій.

"До нас звертаються клієнти та знайомі, і я маю всім пояснювати, що це фейкова фотографія", — скаржиться жінка, додаючи, що це забирає у неї дуже багато часу.

Магазин з іншого ракурсу. На другій вітрині наклейки також відсутні

Цілком можливо, що автором вкиду були росіяни, адже саме їхня пропаганда зараз активно використовує брехливі знімки, щоб дискредитувати українців. Цікаво, що в Prague Morning відмовилися розкрити джерело, з якого вони отримали фото, хоча до останнього і стверджували про їхню справжність.

Для російських громадян виробництво фейків є чимось звичайним. Як уже писав "Телеграф", постановкою, найімовірніше, виявився і недавній візит путіна до госпіталю до поранених військових на війні в Україні. Користувачі мережі звернули увагу на деякі деталі, що викликають сумніви.

Брехливі заяви з боку росії регулярно звучать навіть на найвищих рівнях — наприклад, із вуст постпреду рф в ООН.