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"Українцям вхід заборонено": у Чехії спалахнув скандал

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На першоджерелі ці знімки після звинувачень у фейковості швидко видалили Новина оновлена 27 травня 2022, 09:16
На першоджерелі ці знімки після звинувачень у фейковості швидко видалили

Власники празьких бутіків все ще змушені виправдовуватися

У Чехії спалахнув скандал, що прямо стосується українських громадян, котрі знайшли притулок від війни в цій країні. Декілька днів поспіль мережа обговорювала фотографії кількох магазинів у Празі, які начебто заборонили українцям вхід. Насправді ця інформація виявилася неправдивою.

Детально ситуацію описало чеське видання Denik.cz.

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Початково скандальні знімки кількох празьких бутіків із забороняючими синьо-жовтими знаками на вході опублікували в онлайн-журналі Prague Morning. Навіть після появи обурення та звинувачень у фейковості інформації журналісти доводили свою правоту та відстоювали справжність фото. Цікаво, що зараз вони видалили всі новини — як на сайті, так і в соціальних мережах.

Скандальні фото з табличками про "заборону" для українців
Скандальні фото з табличками про "заборону" для українців

Все тому, що перевірка показала – фото є підробкою. Це підтверджували і реальні світлини тих самих магазинів, і люди, які живуть поруч із бутиками. Здивовані такими скандальними заявами і представники магазинів. Продавці переконують, що ніколи не бачили подібного на фасаді будівель.

Фасад магазину чистий, там висить зовсім інше оголошення
Фасад магазину чистий, там висить зовсім інше оголошення

За словами Марсели Абдель Фаттах, власниці одного з магазинів, які потрапили у скандал, їй тепер щодня доводиться відповідати на десятки повідомлень та претензій.

"До нас звертаються клієнти та знайомі, і я маю всім пояснювати, що це фейкова фотографія", — скаржиться жінка, додаючи, що це забирає у неї дуже багато часу.

Магазин з іншого ракурсу. На другій вітрині наклейки також відсутні
Магазин з іншого ракурсу. На другій вітрині наклейки також відсутні

Цілком можливо, що автором вкиду були росіяни, адже саме їхня пропаганда зараз активно використовує брехливі знімки, щоб дискредитувати українців. Цікаво, що в Prague Morning відмовилися розкрити джерело, з якого вони отримали фото, хоча до останнього і стверджували про їхню справжність.

Для російських громадян виробництво фейків є чимось звичайним. Як уже писав "Телеграф", постановкою, найімовірніше, виявився і недавній візит путіна до госпіталю до поранених військових на війні в Україні. Користувачі мережі звернули увагу на деякі деталі, що викликають сумніви.

Брехливі заяви з боку росії регулярно звучать навіть на найвищих рівнях — наприклад, із вуст постпреду рф в ООН.

Теги:
#Україна #Біженці #Росія #Скандал #Чехія #Війна #Фейк