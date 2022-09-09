ЄС поставив крапку щодо віз для росіян: що зміниться для них

Тепер для росіян буде діяти низка обмежень

Після нещодавньої рекомендації Європейської комісії, Рада Європи повністю зупинила угоду про спрощений візовий режим з російською федерацією. Рішення набуде чинності вже 12 вересня.

Про це повідимили на сайті Ради ЄП у п'ятницю, 9 вересня.

Відтепер для росіян будуть діяти загальні правила візового кодексу. Серед них:

Візовий збір зросте з 35 до 80 євро;

Строки видачі віз збільшаться до 15 днів, у деяких випадках навіть до 45 днів;

Отримати довгострокові та багаторазові візи росіянам стане набагато складніше;

Потрібно надавати більше підтверджувальних документів – більше не вийде обмежуватися документами за спрощеним списком;

Швидше за все росіяни, які вже мають багаторазові візи, зможуть в'їжджати до країн ЄС до закінчення їхнього терміну дії.

Міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан заявив, що такі дії Ради Європи стали наслідком неспровокованої та невиправданої агресивної війни проти України, через що довіра між європейськими країнами та росією зламана.

"Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій росії та ще одним доказом нашої непохитної відданості Україні та її народу", — підкреслив він.

Крім того, стало відомо, що ЄС має намір запровадити суворі обмеження на туристичні візи для росіян. Про це заявив Єврокомісар Паоло Джентілоні.

За його словами, в'їзд дозволять журналістам та громадянам, які прямують до Євросоюзу за сімейними обставинами.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Естонія, Литва, Латвія і Польща закрили в'їзд для росіян з шенгенськими візами, включно з тими, що видали в інших країнах ЄС.