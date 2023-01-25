"Танки будуть, але...": Шольц сказав, що Німеччина точно не поставить Україні

Берлін не допоможе Києву живою силою — лише бойовою технікою

Німеччина завжди буде на передньому краї, коли справа доходить до військової підтримки України, проте постачати Києву винищувачі та відправляти своїх солдатів "ні зараз, ні в майбутньому", не стане, заявив у Бундестазі глава уряду Олаф Шольц.

Про це повідомляє впливове німецьке видання Zeit, з посиланням на виступ бундесканцлера в парламенті.

Шольц відкинув критику його підходу до рішення про поставку бойових танків Україні. "Це було правильно і правильно, що ми не дозволили собі дрейфувати", — сказав канцлер на початку спілкування уряду з депутатами Бундестагу.

За його словами, всі рішення про поставки зброї Україні приймалися Німеччиною "відповідно та у тісній співпраці з її союзниками".

При цьому Шольц відкинув вимоги деяких членів парламенту щодо поставки Україні винищувачів. "Ми цього не зробимо, і це ставлення не зміниться", — заявив він і вкотре виключив участь у війні сухопутних військ НАТО.

У разі постачання зброї в Україну мета полягає в тому, щоб підтримати країну в її обороні та водночас уникнути подальшої ескалації російської агресії, додав Шольц.

Попри невтішну заяву Шольца, все ж зазначимо, що за рік позиція Німеччини про постачання зброї Україні зазнала кардинальних змін: від передачі б/у шоломів Берлін перейшов до танків Leopard 2, БМП Marder, реактивних систем залпового вогню MARS II та 155 мм гаубиць 2000 та RCH-155.