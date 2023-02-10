"Хто допомагає Україні, той працює на мир": в Італії прокоментували можливість передачі літаків для ЗСУ
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Рим продовжить надавати ЗСУ підтримку зброєю та технікою
Керівництво Італії не вважає, що постачання зброї Україні веде до ескалації війни і готове розглянути питання про передачу бойової авіації.
Як повідомила прем’єр країни Джорджія Мелоні під час пресконференції за підсумками саміту ЄС, позиція Риму в цьому плані є гранично зрозумілою і послідовною.
"Італія повністю віддана справі фінансової, військової та гуманітарної допомоги", — сказала вона, додавши, що говорила про це з президентом України Володимиром Зеленським.
Зокрема Мелоні зазначила, що найближчими днями її країна разом із Францією остаточно оголосять про передачу новітніх систем ППО SAMP/T.
Що стосується постачання літаків, то у випадку, якщо міжнародна спільнота виявлятиме більше активності у цьому питанні, Італія "виконає свою частку на 100%"
"Я абсолютно не згодна з тим, що військова допомога веде до ескалації війни. Хто допомагає Україні, той працює на мир", — додала Мелоні.
Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон напередодні також не став виключати можливості передачі літаків Україні, проте він переконаний, що наразі ЗСУ потрібна інша техніка.