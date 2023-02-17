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У Європі вперше з'явилася можливість "менструальної відпустки": що це таке і хто схвалив

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Чимало жінок стикалися із болем під час критичних днів Новина оновлена 17 лютого 2023, 07:43
Чимало жінок стикалися із болем під час критичних днів. Фото Колаж "Телеграфу"

Для отримання кількох оплачуваних вихідних знадобиться довідка від лікаря

Іспанія стала першою європейською країною, яка ухвалила закон про можливість отримання жінками особливої "менструальної відпустки". Цим правом працівниці зможуть скористатися у критичні дні, якщо мають особливо болісний синдром у критичні дні.

Як повідомляє Euronews, подібний закон став лише частиною загального пакету дозволів, який стосується сексуальних та репродуктивних прав людини. Також в Іспанії офіційно затвердили можливість робити аборти від 16 років та користуватися можливістю вільно змінити стать у своєму посвідченні особи.

Закон же про "менструальну відпустку" допоможе багатьом жінкам під час серйозних менструальних болів не намагатися концентруватися на роботі, а дати організму відпочити і розслабитися. Дозволяється взяти триденні вихідні із можливістю в подальшому продовжити її до п'яти днів. Такий дозвіл стосуватиметься жінок, у яких під час менструацій наявні серйозні болі та судоми, нудота, регулярні запаморочення і навіть блювота.

Цікаво, що подібна відпустка є офіційно оплачуваною. Для її отримання слід мати довідку від лікаря.

"Дні, коли жінки ходили на роботу з болем, минули", — заявила іспанська міністерка з питань рівності Ірен Монтеро.

Слід зазначити, що у Європі Іспанія стала першою країною, котра прийняла подібний закон. Наразі ж в усьому світі можна нарахувати не так багато держав, які теж погодилися на подібну дестигматизацію місячних. До цього списку входять Японія, Індонезія, Тайвань, Південна Корея і Замбія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи справді жінкам не варто ходити до храмів під час менструації. Представники ПЦУ дали чітку відповідь.

Теги:
#Іспанія #Відпустка #Жінка #Фемінізм #Менструація