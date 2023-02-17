В Европе впервые появилась возможность "менструального отпуска": что это такое и кто одобрил

Для получения нескольких оплачиваемых выходных понадобится справка от врача

Испания стала первой европейской страной, которая приняла закон о возможности получения женщинами особого "менструального отпуска". Этим правом работницы смогут воспользоваться в критические дни, если у них особенно болезненный синдром в критические дни.

Как сообщает Euronews, подобный закон стал лишь частью общего пакета разрешений, касающегося сексуальных и репродуктивных прав человека. Также в Испании официально утвердили возможность делать аборты от 16 лет и пользоваться возможностью свободно сменить пол в своем удостоверении личности.

Закон же о "менструальном отпуске" поможет многим женщинам во время серьезных менструальных болей не пытаться концентрироваться на работе, а дать организму отдохнуть и расслабиться. Разрешается взять трехдневные выходные с возможностью в дальнейшем продлить отпуск до пяти дней. Такое разрешение касается женщин, у которых во время менструаций имеются серьезные боли и судороги, тошнота, регулярные головокружения и даже рвота.

Интересно, что подобный отпуск официально оплачивается. Для ее получения следует получить справку от врача.

"Дни, когда женщины ходили на работу с болью, прошли", — заявила испанская министр по равенству Ирэн Монтеро.

Следует отметить, что в Европе Испания стала первой страной, принявшей подобный закон. Пока же во всем мире можно насчитать не так много государств, которые тоже согласились на подобную дестигматизацию месячных. В этот список входят Япония, Индонезия, Тайвань, Южная Корея и Замбия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли женщинам не стоит ходить в храмы во время менструации. Представители ПЦУ дали четкий ответ.