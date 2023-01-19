Всегда актуально. Как соцсети живут своей жизнью и спорят из-за феминитивов

Тема феминитивов снова начала беспокоить общественность

В соцсетях снова вспыхнули ожесточенные споры по поводу уместности феминитив типа "дизайнерка" и "предпринимательница" в соответствии с новым правописанием. Тема оказалась настолько провокационной, что обсуждения не утихали даже во время трагических событий, произошедших за последнюю неделю.

Рассказываем, с чего все началось и каких оборотов набирает:

Как возник спор

Все началось с сообщения в Facebook психологи Екатерины Зинасс, которая назвала "сексизмом" то, что ее профессию называют именно "психологиня", а не "психолог", как это было ранее в предыдущей версии правописания.

Сообщение собрало 17 тысяч предпочтений и более 6 тысяч распространений

По ее мнению, современные языковые нормы способствуют дискриминации:

"Врачиха, Профессорка, Ученая, Журналистка" — здесь акцент падает на пол, а не на профессию. Уважаемые филологи, зачем это нововведение?! Современные языковые нормы только способствуют дискриминации женщин", — написала Зинасс.

Она считает, что когда человеку нужна помощь – он ищет врача, чтобы совершить покупку, ему нужен продавец. Вместо этого она предлагает говорить "госпожа психолог", "госпожа врач", "госпожа директор".

"Лікарка" это не "врачиха"

Среди самых ярких комментариев с критикой идеи Зюсс было сообщение писательницы Оксаны Забужко, которая дала понять, что устала от темы феминитив, но все же высказала свою точку зрения по просьбе журналиста:

"Ну ок, "пусть будет", — все лучше, чем об убитых днепрянских детях думать. Тем более, что это тоже, определенным образом, все та же война", — подчеркнула писательница.

Забужко пишет, что феминитивы имеют пренебрежительный оттенок в русском языке и предположила, что Зюсс не выучила украинский:

"Все очень просто: человек, который такое написал (и так чувствует), лишь показал, что он, как говорил о себе Сталин, "человек рюскай культуры", — даже если на первый взгляд технически в совершенстве овладела украинским, она его не чувствует. В данном случае — не чувствует, что феминитивы в украинском не просто грамматически правильные, но и оценочно нейтральные", — пишет она.

По словам писательницы, "лікарка" — это женский род существительного, а "врачиха" — пейоратив (оскорбительное), "редакторка" — женщин. род от "редактор", а "редакторша" — обесценивание. В конце концов, она посоветовала осознать, что Зюсс тянет в украинский язык чужеродные культурные маркеры.

Шеф-редактор "Громадського радіо" Татьяна Трощинская в иронической манере посоветовала тем, кому не нравится слово "членкиня" писать "пани член".

Татьяна Трощинская посоветовала противникам нового правописания писать "пані член"

"Обнаружила, что в параллельной реальности снова срач о феминитивах. Мать родная, я же думала, что их всех уже попустило. Но нет. Более того, оказывается, есть мужчины (лидеры общественного мнения, прости господи), которых до сих пор смешит слово "членкиня"… Их волнует, значит, как правильно: "членкица" или "членниха". Не мучайтесь, говорите просто: "пані член". И госпожа психолог будет счастлива: это будет звучать очень естественно, по ее мнению", — пишет Трощинская.

Также в соцсетях начали создавать разные мемы и фотожабы. Например, "Феміністична ложа" утверждает, что употреблять феминитивы — это делать видимой работу женщин и создала иллюстрацию-объяснение:

"Феминистическая ложа" о феминитивах

Использование феминитивов уничтожила русификация

"Гендер в деталях" написал, что феминитивы:

присущи украинскому языку;

о правах женщин, а не о сексизме;

в дискуссиях выявляют людей, живущих с мизогинией (иногда внутренней).

Мемы о феминитивах от "Гендера в деталях"

Феминитивы игнорируют сами авторы правописания

На более серьезную проблему обратила внимание редактор Ольга Васильева. Она написала, что Институт украинского языка НАН Украины игнорирует феминитивы, хотя в его состав входят ученые, которые утвердили правописание 2019 года.

"Почему наши ученые утверждают новое правописание, которое возрождает много украинских черт, одной из которых и являются феминитивы, а на практике отстаивают русские традиции в украинском языке? ", — спрашивает Васильева и добавляет скриншот филологической шалости украинских светил науки:

Филологиня нашла нарушительницу в НАН

"Речь идет не только о гендерной лингвистике и "прочь от москвы!", но и о морфологии и синтаксисе: если мы посмотрим на другие славянские языки, то узнаем, что феминитивы — их неотъемлемая черта, как и украинского. Если в университете Польши, Чехии или Словакии вы обратитесь к преподавательнице "госпожа профессор", а не "госпожа профессорка", то не только нарушите нормы этих языков (несогласованность в роде), но и обидите профессорку", — подытожила она.

Кто поддержал тезис о неуместности феминитивов

Репост сообщения Зинасс сделал известный военный Евгений Карась, лидер организации C14 (сейчас — "Основа будущего"), после чего сообщение стало очень популярным.

Евгений Карась вступился за Зинасс

Кроме того, в комментариях под сообщением Зинасс пользователи высказывали слова поддержки:

"Полностью согласна с вами. Новые названия профессий с окончаниями, которые указывают на пол специалиста — карикатурные и оскорбительные. Профессия или специализация не должны иметь полового окончания, это неуместно и унижает человека — женщина, что с нее взять. Почему филологи на это повели себя — не понятно", — пишет один из комментаторов.

В комментариях под постом были и слова поддержки

Комментарии в поддержку Зинасс

Напомним, нормы по феминитивам в обозначениях профессий были официально внедрены в новой редакции украинского правописания, которую 22 мая 2019 года одобрил Кабинет министров. Новое правописание начало действовать 3 июня 2019 года. С тех пор его несколько раз пытались оспорить, но безуспешно.

Как сообщал "Телеграф", ранее в соцсетях разгорелся скандал вокруг жеста-приветствия ко Дню Независимости от креативного агентства Banda Agency.