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Сміх без причини – ознака гарного настрою: веселі жарти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Сміх без причини – ознака гарного настрою: веселі жарти на вечір Новина оновлена 15 листопада 2021, 17:41

Добірний гумор спеціально для наших читачів

Жінки!

Хто вживає фемінітиви, підкажіть, як там правильніше буде:

- Педіатр?

- Педіатрка?

- Педіатрша?

- Педіатреса?

- Педіатриня?

- Педіатричка?

- Педіатриця?

О другій годині ночі розпочався бій між важкоатлетами — групою «Рамштайн» та будівельним перфоратором. У п’ятому раунді обом зарахували технічну поразку: хтось із сусідів викрутив пробки.

Колись я напишу заяву на звільнення і, відпрацьовуючи два тижні, буду щодня розігрівати рибу в мікрохвильовій печі.

П’ять років за кермом не була — всі сигналять, світлом моргають, руками махають, навіть на зустрічній дорозі поступаються!

Скучили чорти ...

Молодий хлопець питає свого діда: «Діду, ось ти вже старий, а дівки за тобою досі бігають! Відкрий секрет!». Нічого не відповів хитрий дід, тільки облизав свої сиві брови.

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