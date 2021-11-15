Сміх без причини – ознака гарного настрою: веселі жарти на вечір
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Жінки!
Хто вживає фемінітиви, підкажіть, як там правильніше буде:
- Педіатр?
- Педіатрка?
- Педіатрша?
- Педіатреса?
- Педіатриня?
- Педіатричка?
- Педіатриця?
О другій годині ночі розпочався бій між важкоатлетами — групою «Рамштайн» та будівельним перфоратором. У п’ятому раунді обом зарахували технічну поразку: хтось із сусідів викрутив пробки.
Колись я напишу заяву на звільнення і, відпрацьовуючи два тижні, буду щодня розігрівати рибу в мікрохвильовій печі.
П’ять років за кермом не була — всі сигналять, світлом моргають, руками махають, навіть на зустрічній дорозі поступаються!
Скучили чорти ...
Молодий хлопець питає свого діда: «Діду, ось ти вже старий, а дівки за тобою досі бігають! Відкрий секрет!». Нічого не відповів хитрий дід, тільки облизав свої сиві брови.