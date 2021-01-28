ОАСК скасував новий правопис української мови: рішення активно обговорюють в мережі

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Юлії Пиргас та скасував Постанову Кабінету Міністрів України, яка стосується введення нового правопису української мови.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook повідомив херсонський адвокат Дмитро Ільченко, додавши, що мова йде про постанову №437 від 22.05.2019 року.

"Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", проєкт та Марта замість Марфи", - написав він.

Ільченко відзначив, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією.

"Також під час розгляду з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни, фактично, на колінах", - підкреслив адвокат.

За його словами, рішення набуває чинності після його апеляційного перегляду - якщо КМУ подасть апеляцію.

У мережі одразу почали обговорювати новину, яку повідомив Ільченко.

Нагадаємо, 5 червня 2019 року до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, в якому позивачка, мама учениці 7 класу, оскаржувала нову редакцію Українського правопису. У позові жінка прохала суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України "Питання українського правопису".

Тоді позивачка керувалась тим, що, ухвалюючи новий правопис, "уряд діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання".

Позов від імені позивачки до суду подав херсонський адвокат Дмитро Ільченко, який захищав у суді фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, очільника Херсонської облради Владислава Мангера.