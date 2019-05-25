Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения

Новости Украины: 22 мая правительство приняло новое Украинское правописание, которое предусматривает ряд изменений в написании привычных для нас слов.

Почему в правописание внесли изменения?

Член Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Богдан Ажнюк в комментарии журналистам отметил, что прежде всего это обусловлено тем, что сегодня в различных изданиях, газетах, на телевидении и радио употребляются одни и те же слова в разном орфографическом оформлении. Кроме того, каждый "живой" язык меняется, и правописание должно быть отражением этих изменений.

"Только латинский, санскрит и древнегреческий не меняются, потому что это мертвые языки. Украинский язык – "живой", поэтому он развивается. Он не такой сегодня, как была 50, 60 или даже 20 лет назад. Правописание должно отражать эти изменения. К тому же, надо как-то дисциплинировать это правописное "гуляйполе", которое мы сейчас имеем в украинской языковой практике",– пояснил эксперт.

Кроме того, много моментов, которые до сих пор не были прописаны вовсе, в новом правописании получили определенное покрытие. В частности, речь идет об использовании феминитивов.

Эксперт добавил, что эти изменения сделаны в довольно дружеском режиме для пользователей: "как мы пишем "два яблока", так мы пишем и "пол яблока". То есть, все это не для того, чтобы усложнить жизнь, а для того, чтобы ее немного облегчить. При этом Богдан Ажнюк отметил, что в целом это – просто новая редакция украинского правописания. Да, оно имеет заметные изменения, но они абсолютно не являются радикальными.

Когда его введут?

Над новой версией украинского правописания комиссия в целом работала около трех лет: обсуждала проект с общественностью, учитывала критику, вносила изменения. Сейчас стоит подождать его утверждения Кабмином. Когда это сделают, пока неизвестно. Пока правительство не опубликовал соответствующего решения, нужно пользоваться еще привычными для нас правилами.

Однако в Минобразования отметили, что это произойдет "в ближайшее время".

"Сейчас там (в Кабмине, – ред.) еще сами изучают весь этот спектр изменений и выписывают положения, которые должны действовать в переходный период. Его продолжительность, конечно, будет прописана в этом распоряжении, которое предоставит правительство",– рассказали в МОН.

Что известно точно: в тестах ВНО ближайшие 5 лет эти изменения не будут учитываться. Когда новые правила заработают для обучения, в МОН пока не готовы ответить, но отмечают – процесс не будет быстрым. Прежде всего это связано с учебниками, которые нужно обновлять в связи с изменениями. Однако самое главное здесь – чтобы методики, использующие учителя, были по новому правописанию.

Новая его версия также должна быть издана книгой, распространена в образовательные учреждения, библиотеки, книжные магазины. Это тоже занимает определенное время.

Учебные заведения официальных распоряжений еще не получили

У представителей профильных учебных заведений спросили, что они думают о нововведении, как готовятся ко внедрению и получали ли официальную информацию по этому поводу.

Так, заместитель директора и учитель украинского языка и литературы киевской школы №76 (с углубленным изучением украинского языка и литературы) Лариса Кравчук рассказала, что никаких официальных распоряжений учебное заведение еще не получило.

"Мы сами (учителя, – ред.) ознакомились лишь. Знаем, что планируется введение (новых правил, – 24) на протяжении нескольких лет и в это время будет допускаться и старая форма и новая. Это хорошо, особенно для выпускников, которым нужно будет сдавать ВНО",– отметила учительница.

Педагоги в целом готовы привыкать к новым формам слов и использованию феминитивов – "язык станет богаче". Хотя признаются – пока это для них действительно необычно.

Что касается изменения в написании слов, в частности несклоняемого числительного "пол", то это нововведение учителям нравится – так проще для понимания ученикам, поскольку уменьшится количество правил.

Преподаватели университетов пока также не получали никаких распоряжений об изменениях. К нововведениям готовы, однако относятся к ним более осторожно. В частности, об этом рассказала доцент кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Института филологии имени Т. Г. Шевченко Виктория Коломийцева.

"Я – не сторонница того, чтобы было много исключений из правил. Тем более – немотивированных. Правописание должно таким образом организовываться, чтобы способствовать улучшению грамотности людей. А если люди "путаются": то через дефис то пишется, то отдельно – это не улучшает общую ситуацию и грамотность. И людям некомфортно. Даже если это лучше, чем было, то для адаптации нужно время. Все равно будут проблемы – нужно "переучиваться",– говорит преподавательница.

Напомним, 21 мая 2019 года в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым оценивался уровень знаний по математике. На решение 33 заданий у потенциальных абитуриентов было отведено 180 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 62.