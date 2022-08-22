Авторы непристойного жеста ко Дню независимости объяснили, что имели в виду, но соцсети не остановить

Украинцы очень придирчиво относятся к попыткам менять национальные символы

Авторы жеста-поздравления ко дню Независимости, запустившему немалый скандал в сети, креативное агентство Banda Agency решило объяснить, что имело в виду, предлагая использовать непристойную комбинацию пальцев. Но реакцию соцсетей, похоже, уже не остановить.

Креативщики удалили предыдущий пост во второй раз (впервые он вернулся, но уже без фотографии министра Александра Ткаченко) и написали новый, в котором изложили свою позицию. "Во-первых, нашей задачей было выбрать безопасный жест для всех территорий Украины. Конечно, мы знаем и уважаем традиционный жест Тризуба из пальцев, который использовал Вячеслав Чорновил. Однако, к сожалению, сейчас его опасно поднимать во временно оккупированных украинских областях. А еще он достаточно сильно ассоциируется с одной из политических партий", — говорится в сообщении Banda.

Второй причиной они назвали то, что именно такое сочетание пальцев, показанное ладонью вперед, в украинском жестовом языке означает букву Н, с которой начинается слово "независимость". "Однако ваши комментарии убедили нас в том, что сила Тризуба Чорновила бесспорна. Мы уважаем эту позицию и предлагаем использовать тот жест Тризуба, который вам нравится. Не забывайте только добавлять хештег #ТРИЗУБНЕЗАВИСИМОСТИ", — написали в агентстве.

Но в такое объяснение подписчики не поверили и продолжили волну критики в комментариях.

Раскритиковал предложенный жест и бывший глава Института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович. Он вспомнил, как в прошлом году Рада принимала изображение Большого герба Украины, который в соцсетях часто сравнивали с пивной этикеткой.

Упрекали Banda и за изобретение велосипеда, тогда как жест на обозначение Тризуба существует уже десятки лет – его показывал еще лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил, и в таком виде был увековечен на памятнике во Львове.

Группа "ТНМК" в лице Фоззи также выступила за привычный, "классический" жест.

А Banda Agency дополнила свой разгром еще одним дополнительным сообщением о том, что оригинальный пост с призывом показывать непристойный жест пришлось удалить, потому что об этом попросили некоторые звезды, которым не понравился неожиданный подтекст. "Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Поэтому будем выгребать. Заслуженно", — написали в агентстве.

Как сообщал "Телеграф", значительно благосклоннее украинцы отреагировали на новость о том, что на деньги, собранные на приобретение трех "Байрактаров", Сергей Притула через свой благотворительный фонд купил для ВСУ космический спутник. Но и здесь без "зрады" не обошлось.