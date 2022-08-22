Автори непристойного жесту до Дня незалежності пояснили, що мали на увазі, але соцмережі не зупинити

Українці дуже прискіпливо ставляться до спроб міняти національні символи

Автори жесту-вітання до дня Незалежності, який здійняв чималий скандал у мережі, креативне агентство Banda Agency вирішило пояснити, що мало на увазі, пропонуючи використовувати непристойну комбінацію пальців. Але реакцію соцмереж, схоже, уже не зупинити.

Креативники видалили попередній пост вдруге (вперше він повернувся, але уже без фотографії міністра Олександра Ткаченка) і написали новий, в якому виклали свою позицію. "По-перше, нашою задачею було обрати безпечний жест для усіх територій України. Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використовував В’ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у тимчасово окупованих українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій", — йдеться у дописі Banda.

Другою причиною вони назвали те, що саме така комбінація пальців, показана долонею вперед, в українській жестовій мові означає букву Н, з якої починається слово "незалежність". "Проте ваші коментарі переконали нас у тому, що сила Тризубу Чорновола є беззаперечною. Ми поважаємо цю позицію і пропонуємо використовувати той жест Тризуба, який вам подобається. Не забувайте лише додавати хештег #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ", — написали в агенції.

Але у таке пояснення підписники не повірили і продовжили хвилю критики в коментарях.

Розкритикував запропонований жест і колишній голова Інституту національної пам'яті, народний депутат Володимир В'ятрович. Він згадав, як минулого року Рада приймала зображення Великого герба України, який у соцмережах часто порівнювали з пивною етикеткою.

Дорікали Banda і за вигадування велосипеда, тоді як жест на позначення Тризуба існує вже десятки років – його показував ще лідер Народного Руху України В’ячеслав Чорновіл, і в такому вигляді був увічнений на пам’ятнику у Львові.

Гурт "ТНМК" в особі Фоззі також виступив за звичний, "класичний" жест.

А Banda Agency доповнила свій розгром ще одним додатковим дописом про те, що оригінальний пост із закликом показувати непристойний жест довелось видалити, бо про це попросили деякі зірки, яким не сподобався несподіваний підтекст. "Ми б і себе з цього всього прибрали, але не можемо. Тому будемо вигрібати. Заслужено", — написали в агентстві.

Як повідомляв "Телеграф", значно більш прихильно українці відреагували на новину про те, що гроші, зібрані на придбання трьох "Байрактарів", Сергій Притула через свій благодійний фонд купив для ЗСУ космічний супутник. Але і тут без "зради" не обійшлось.