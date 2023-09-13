У ЄС визнали лукашенка співучасником російської війни проти України та звернулися до МКС: подробиці

Депутати нагадали, що робив білоруський диктатор на початку вторгнення

Європейський парламент закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт олександра лукашенка, оскільки той надав дозвіл росії на використання території Білорусі для нападу на Україну.

Як зазначено в оприлюдненій за підсумком засідання 13 вересня резолюції Європарламенту, лукашенко має відповідати за злочини проти України нарівні з російським диктатором володимиром путіним.

Депутати не забули, що саме очолюване лукашенком керівництво Білорусі пустило на свою територію російські війська, які були використані для атаки на Київ, а також постачали їм боєприпаси та спорядження. Крім того, там нагадують, що Лукашенко брав участь у поширенні російської пропаганди.

"Нелегітимний режим лукашенка активно підтримує і став повним співучасником невиправданої агресивної війни росії та воєнних злочинів проти України", — йдеться у документі.

Депутати запропонували застосувати проти Білорусі ті самі санкційні механізми, що й проти росії, а також закликали МКС видати ордер на арешт білоруського диктатора.

Як повідомлялося раніше, нещодавно лукашенко розповідав про те, що путін перед вторгненням в Україну просив "прикрити" його, якщо раптом почнеться війна. Однак, за його словами, він не знав про плани росії.