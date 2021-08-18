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Надихнулися ватником: росіяни взяли на службу в МНС "тульський пряник" (фото)

Автор
Г. Лубенець
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Надихнулися ватником: росіяни взяли на службу в МНС "тульський пряник" (фото) Новина оновлена 17 серпня 2021, 16:12
Пряник став рятувальником

Пряник буде вчити дітей дорослому життю.

В охопленій пожежами Росії знайшли дієвий спосіб поліпшити ситуацію в країні, а тому співробітники МНС в Тульській області прийняли до лав рятувальників кондитерський виріб.

Про це пише місцеве видання "Тульська преса".

Тульський пряник пообіцяв, що буде вчити дітей правилам пожежної безпеки та підготує їх до небезпек дорослого життя. На офіційній церемонії, пряник був нагороджений медаллю за популяризацію рятувальної справи та прийнятий до складу МНС.

"Людина в такій незвичній посади повинна любити дітей, поважати їх, розповідати багато нового. Перш за все він повинен навчати правилам і прийомам в умовах виникнення надзвичайних ситуацій", — сказав він.

У планах пряника відвідати всі освітні установи області та зустрітися з усіма школярами і дошкільнятами.

Користувачі мережі ж виявили в образі Тульського пряника дивовижну схожість з іншим, більш відомим персонажем інтернет-культури, а саме з квадратним ватником.

Тульського пряника порівняли з ватником
Тульського пряника порівняли з ватником
Реакція на Тульського пряника
Реакція на Тульського пряника

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