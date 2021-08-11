В России мужчина занялся сексом со скульптурой медведя (видео)

Похоже, что в России любовь к медведям выходит за грани приличного и обретает новую форму.

Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина в городке Яшкино, что в Кемеровской области, решил наглядно продемонстрировать свою "любовь" к животному-символу своей страны и среди белого дня вступил в половой контакт с декоративной статуей на крыше одного из заведений.

В самом разгаре действа его засняли живущие неподалеку очевидцы, а после кадры попали в сеть.

"Кажется, мы присутствуем при рождении флешмоба", - сказано в сообщении.

Накануне подобная ситуация произошла в городе Березовский во все той же Кемеровской области, только там фигуру медведя из кустарника облюбовали быки.

Как сообщалось ранее, на Камчатке депутат от "Единой России" хотел защитить местных жителей от медведя, но убил человека.