У Росії посадили екс-ватажка донецьких бойовиків "Ташкента"

Соратника убитого Захарченка спіймали на шахрайстві

У Росії продовжили арешт колишньому "міністру" самопроголошеної "ДНР" Олександру Тимофєєву, більш відомому на прізвисько "Ташкент". Його звинувачують у шахрайстві на пару з колишнім радником Миколи Азарова — Ігорем Сосновським.

Про це у середу, 18 серпня, повідомляє газета "Комерсант".

Рішення про продовження запобіжного заходу "Ташкенту" у вигляді тримання під вартою прийняв Пресненський суд Москви.

Справу по Тимофєєву і Сосновському відкрили у квітні 2021 року відразу за кількома статтями — за частиною 3 статті 30 і частини 4 статті 159 Кримінального кодексу РФ (замах на шахрайство в особливо великому розмірі).

За даними слідства, Тимофєєв і його спільник Сосновський пообіцяли екс-главі "Рейлтрансхолдинга" Сергію Шпаку, який підозрюється в розкраданні 1,8 млрд рублів компанії "ВЕБ-лізинг", припинити кримінальну справу проти нього. Вирішити проблему Шпака ділки збиралися за гонорар сумою 5 мільйонів доларів.

У кримінальній справі йдеться, що на першому етапі за 500 тисяч доларів Тимофєєв і Сосновський обіцяли організувати передачу кримінальної справи Шпака зі слідчого департаменту МВС РФ у слідче управління ФСБ. А ось на другому етапі — за 4,5 мільйона доларів — силовики РФ нібито повинні були припинити переслідування бізнесмена і зняти його з міжнародного розшуку.

З осені 2020 і по весну 2021 року Тимофєєв і Сосновський кілька разів зустрічалися з представниками Шпака і в якийсь момент бізнесмен запідозрив, що його намагаються розвести на гроші. Його представники звернулися у ФСБ.

Затримали "Ташкента" і його подільника 27 квітня 2021 року при одержанні другої частини грошей.

Тимофєєв свою провину визнавати відмовився і навіть намагався втекти з Росії, а ось його подільник Сосновський визнав свою провину, дав свідчення на свого напарника і підтвердив все на очній ставці.

При обранні запобіжного заходу для екс-ватажка "ДНР" слідство просило відправити його за грати, тому що, залишившись на волі, Тимофєєв може тиснути на слідство і знищити докази своєї злочинної діяльності. Суд всі ці факти взяв до уваги і відправив "Ташкента" в СІЗО. А в середу, 18 серпня, термін арешту знову продовжили до 27 жовтня.

Варто зазначити, що Олександр Тимофєєв займав одну з керівних посад у верхівці самопроголошеної "ДНР" до загибелі ватажка бойовиків Олександра Захарченка. Після вибуху у донецькому кафе "Сепар", яким і вбило Захарченко, "Ташкент" отримав поранення.

Як відзначають російські Telegram-канали, кримінальну справу проти Тимофєєва і Сосновського довгий час не афішували. Найімовірніше через те, щоб "не наводити тінь на "владу ДНР" і "героя" Захарченка". Також всю ситуацію не оприлюднюють, бо обох ділків пов’язують з низкою російських політиків, які балотуються в Думу. Відомо, що Росія протягом семи років спонсорує бойовиків на Донбасі, а маріонеток типу Захарченко і Тимофєєва змінюють, як тільки ті перестають виконувати забаганки кремлівських кураторів або виявляють зайву самостійність.

"Телеграф" розповідав про те, що колишній помічник президента РФ Владислав Сурков, який був куратором проекту "Новоросія" по захопленню частини України, раніше збирався повести партію з колишніх бойовиків на вибори в Держдуму.