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Rammstein і російська поліція — навіщо силовики приходили вночі в готель до Ліндеманна

Автор
Г. Михайлова
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Rammstein і російська поліція — навіщо силовики приходили вночі в готель до Ліндеманна Новина оновлена 28 серпня 2021, 15:46
Тілль Ліндеманн приїхав дати концерт в Тверській області

У візиту поліції може бути політична підоснова.

У Росії Тілль Ліндеманн, соліст групи Rammstein , отримав припис від поліції Тверської області. Йому видали його прямо в готелі "Завидово" у зв’язку з запланованим концертом. Припис стосується недопущення порушень карантинних заходів, оскільки в області діють обмеження на проведення подібних дійств. Організатори концерту підозрюють, що в справі замішана політика.

Про це пише ВВС.

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За інформацією ВВС, організатор концерту Максим Ларін 29 серпня організував концерт на честь ювілею холдингу "Афанасій" і назвав його "Макларин за Родину". Назва вийшла двозначною, оскільки син Максима Ларіна балотується до законодавчого зібрання від партії "Родіна".

Максим Ларін повідомив, що раніше від виступу на заході відмовився гурт "Бі-2", а репетиція Тилля Ліндеманна не почалась.

Раніше Ларін у своєму Інстаграм вже повідомляв, що організації концерту перешкоджає поліція. За його словами, вони допомогли пройти на територію "людям в чорному", які заважали встановленню сцени.

Раніше "Телеграф" писав, що фронтмен групи Rammstein часто відвідує Росію, а навесні він почав співати російською.

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