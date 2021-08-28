Укр

Rammstein и российская полиция - зачем силовики приходили ночью в отель к Линдеманну

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Rammstein и российская полиция - зачем силовики приходили ночью в отель к Линдеманну Новость обновлена 28 августа 2021, 15:46
Тилль Линдеманн приехал дать концерт в Тверской области

У визита полиции может быть политическая подоплека.

В России Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein, получил предписание от полиции Тверской области. Ему выдали его прямо в отеле "Завидово" в связи с планируемым концертом. Предписание касается недопущения нарушения карантинных мер, в области действуют ограничения на проведение подобных мероприятий. Организаторы концерта подозревают, что в деле замешана политика.

Об этом пишет ВВС.

Тилль Линдеманн в отеле
Тилль Линдеманн в отеле

По информации издания, организатор концерта Максим Ларин 29 августа организовал концерт в честь юбилея холдинга "Афанасий" и назвал его "Макларин за Родину". Название вышло двусмысленным, поскольку сын Максима Ларина баллотируется в законодательное собрание от партии "Родина".

Максим Ларин сообщил, что ранее от выступления на мероприятии отказалась группа "Би-2", а репетиция Тилля Линдеманна не начата.

Ранее Максим Ларин в своем Инстаграм уже сообщал, что организации концерта препятствует полиция. По его словам они помогли пройти на территорию "людям в черном", которые мешали установке сцены.

Ранее "Телеграф" писал, что фронтмен группы Rammstein часто посещает Россию, а весной он начал петь на русском.

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