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Шукають жертв під завалами і виносять собак: що залишилося від зруйнованої вибухом висотки в Ногінську (фоторепортаж)

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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У Росії вибух знищив квартири з другого по четвертий поверх Новина оновлена 08 вересня 2021, 12:10
У Росії вибух знищив квартири з другого по четвертий поверх

Під завалами в Росії залишаються люди і домашні тварини

У російському Ногінську під завалами зруйнованого в середу вранці дев’ятиповерхового будинку, за попередньою інформацією, залишається ще три людини. Зараз їх шукають 173 рятувальники, включаючи кінологів.

Тим часом експерти по газу озвучили ймовірну причину трагедії — не вибух газоповітряної суміші в трубах, як говорилося раніше, а нібито включений газ для обігріву квартири. Мовляв, витоку або неполадок в трубах бути не могло, тому що будинок нещодавно перевіряли і ніяких порушень виявлено не було.

На момент виходу новини є інформація про двох загиблих і 9 постраждалих, молодшому з яких всього п’ять років. Пошук людей під завалами триває. Крім мешканців, рятувальники евакуюють і домашніх тварин.

Раніше "Телеграф" опублікував запис, який випадково зробив житель сусіднього будинку. На відео видно, як за секунду спалахує полум’я і на землю летять уламки 9-поверхівки в Ногінську.

Крім того, ми показали і кадри порятунку маленької дівчинки, яка виявилася на краю уламків квартири, яку повністю зруйнувала вибухова хвиля.

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