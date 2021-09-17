Росіянин роками власноруч латав дороги, за що отримав від влади погрозу штрафом

Владі не сподобалася самодіяльність місцевого жителя.

У місті Шахти Ростовської області РФ чоловік з 2016 року самостійно латав вибоїни на дорогах, за що в міській адміністрації йому пригрозили штрафом.

Про це в середу, 15 вересня, повідомляє Telegram-канал "Baza".

Наприкінці серпня цього року місцевий житель російського міста Шахти Олександр Титов повідомив у адміністрацію, що протягом пʼяти років самостійно латав ями та вибоїни на дорогах і платив за це зі своєї кишені. Проте замість подяки він отримав листа, у якому йшлося про те, що чоловікові можуть виписати штраф, адже він нібито він пошкоджував шляхи та перешкоджав дорожньому руху автомобілістів.

Мер міста Андрій Горцевський у своєму листі попередив Титова про загрозу адміністративної статті за самодіяльність, хоча спочатку і подякував йому за роботу. Варто відзначити, що чоловік відремонтував 30 ям на дорозі менше, ніж за місяць. Місцевий чиновник заявив, що у майбутньому жителям міста краще повідомляти в адміністрацію про свої дії, щоб не отримати штраф.

Водії ж стали на захист Титова. За їхніми словами, чоловік ніколи нікому не заважав під час проведення ремонтних доріг. Люди подякували чоловіку за працю, адже його робота допомогла зберегти підвіски та шини їхніх автівок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський міністр природних ресурсів на острові Камчатка Олексій Кумарьков викликав хвилю критики читачів соцмереж після публікації поста, де він розкритикував дороги Забайкалля.