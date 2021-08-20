Мусор как часть пейзажа: Зеленский сравнил Украину с Европой

Дело не только в дорогах

За считанные годы в Украине можно сделать дороги европейского уровня, но мусор на обочинах все равно выдает уровень культуры.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский высказался в колонке для "Фокуса".

По его словам, за последние два года в стране сделали много хороших дорог, и в ближайшие пять лет вся дорожная сеть должна обновиться в соответствии со стандартами высокого качества.

"Когда едешь по таким дорогам, чувствуешь — ты в Европе. Но что можно увидеть на обочине уже и этих автодорог? В разных областях страны — на транспортных остановках, прямо посреди деревьев вдоль дорог, иногда в полях — мусор. Мелочь? Нет", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что это говорит уже о ключевых навыках и общей культуре, и никому неприятно посещать страну, где мусор становится частью пейзажа.

Как сообщал "Телеграф", накануне Зеленский назвал Украину "почти членом ЕС" и "почти членом НАТО".