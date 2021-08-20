Сміття як частина пейзажу: Зеленський порівняв Україну з Європою

Справа не тільки в дорогах

За лічені роки в Україні можна зробити дороги європейського рівня, але сміття на узбіччях все одно видає рівень культури.

Про це президент України Володимир Зеленський висловився в колонці для "Фокуса".

За його словами, за останні два роки в країні зробили багато хороших доріг, і в найближчі п’ять років вся дорожня мережа має оновитися відповідно до стандартів високої якості.

"Коли їдеш по таким дорогам, відчуваєш — ти в Європі. Але що можна побачити на узбіччі вже і цих автодоріг? У різних областях країни — на транспортних зупинках, прямо посеред дерев уздовж доріг, іноді в полях — сміття. Дрібниця? Ні", — підкреслив Зеленський.

Український лідер зазначив, що це говорить вже про ключові навички і загальну культуру, і нікому не буде приємно відвідувати країну, де сміття стає частиною пейзажу.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Зеленський назвав Україну "майже членом ЄС" і "майже членом НАТО".