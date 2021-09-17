Без крові не обійшлося: в РФ зі стріляниною впіймали вбивцю дітей, який підірвав райвідділ поліції (фото)

Чоловік після вибуху і потрійного вбивства влаштував ДТП і перестрілку

У мережі з’явилися кадри резонансного затримання росіянина Віктора Мирського, якого обґрунтовано підозрюють у вибуху райвідділу поліції в місті Лиски Воронезької області і потрійному вбивстві сусідів.

Згідно даним російських Телеграм-каналів, 53-річний чоловік намагався відірватися від погоні, але врізався в стіг сіна, після чого вчинив збройний опір при затриманні і був поранений у голову. Незважаючи на це, злочинець був при свідомості: його скрутили і доставили в лікарню під конвоєм.

Мирський чинив опір і був поранений у відповідь

Тим часом в його будинку проходить обшук, а в "Ниві", на якій і намагався втекти Мирський, знайшли цілий арсенал зброї: нарізний карабін "Тигр", гладкоствольних карабін "Молот-Вепр", а також магазини для зброї і патрони різних калібрів.

Арсенал Мирського, з яким він подався в біга

Нагадаємо, за версією слідства, вночі 16 вересня саме він розстріляв багатодітну матір і двох її дітей, після чого поїхав з бомбою і гранатами в райвідділ поліції, де влаштував вибух. Можливий мотив розправи — сусіди ніяк не могли поділити землю, а поліція нібито не реагувала на конфлікт, через що Мирський міг злетіти з котушок.