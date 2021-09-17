Без крови не обошлось: в РФ со стрельбой поймали убийцу детей, подорвавшего райотдел полиции (фото)

Мужчина после взрыва и тройного убийства устроил ДТП и перестрелку

В сети появились кадры резонансного задержания россиянина Виктора Мирского, которого обоснованно подозревают во взрыве райотдела полиции в городе Лиски Воронежской области и тройном убийстве соседей.

Согласно данным российских Телеграмм-каналов, 53-летний мужчина пытался оторваться от погони, но врезался в стог сена, после чего оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ранен ответным огнем в голову. Невзирая на это, преступник был в сознании: его скрутили и доставили в больницу под конвоем.

Мирский оказал сопротивление и был ранен в ответ

Тем временем в его доме проходит обыск, а в "Ниве", на которой и пытался бежать Мирский, нашли целый арсенал оружия: нарезной карабин "Тигр", гладкоствольный карабин "Молот-Вепрь", а также магазины для оружия и патроны разных калибров.

Арсенал Мирского, с которым он подался в бега

Напомним, по версии следствия, ночью 16 сентября именно он расстрелял многодетную мать и двоих ее детей, после чего поехал с бомбой и гранатами в райотдел полиции Лисков, где устроил взрыв. Возможный мотив расправы — соседи никак не могли поделить землю, а полиция якобы не реагировала на конфликт, из-за чего Мирский мог слететь с катушек.