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Має стати прикладом: життя пермського стрілка вирішили рятувати "за всяку ціну"

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Стрілянина в Пермі Новина оновлена 22 вересня 2021, 19:53
Стрілянина в Пермі

У Росії мають намір влаштувати публічний суд над Бекмансуровим.

Пермського стрільця Тимура Бекмансурова, який убив шістьох людей під час стрілянини в університеті ПГНІУ, мають намір публічно судити, а тому лікарям поставлено завдання за будь-яку ціну врятувати його життя.

Про це інформує новинний канал журналістки Ксенії Собчак "Обережно, новини".

За його інформацією лікарі щодня повідомляють про стан здоров’я місцевій прокуратурі, а та — Генпрокуратурі.

"Медикам поставили чітке завдання: боротися за життя стрільця і зробити все можливе, щоб він вижив і міг постати перед судом", — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що співробітники медустанови намагалися зробити все можливе, щоб зберегти йому ногу, але в кінцевому підсумку її довелося ампутувати.

Як відомо, перші до місця стрілянини прибули двоє співробітників ДАІ, один з яких застосував табельну зброю. В результаті Бекмансуров отримав поранення в області ніг, живота і грудей.

Раніше повідомлялося, що жертвами стрілка стали в основному студенти, але серед загиблих також була і відома в місті лікар-ендокринолог, яка привела внука на екскурсію.

Теги:
#Росія #Стрільба #Перм #Тимур Бекмансуров
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