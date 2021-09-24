Загиблими на Ельбрусі альпіністами виявилися молоді дівчата, у постраждалих — сильне обмороження (фото)

Старший гід групи розповів, що сталося на Ельбрусі насправді

Стали відомі подробиці трагедії з групою російських альпіністів, які не змогли спуститися з Ельбрусу і замерзли на смерть.

Про те, що відбувалося на висоті в 5400 метрів насправді, розповів старший гід групи Денис Алімов.

Він спростував інформацію про те, що сходження здійснювалося без професіоналів: за його словами, їх там було четверо, решта 16 осіб — альпіністи-аматори.

Алімов каже, що коли близько 10:00 ранку група піднялася на плато вершини, одній з учасниць стало погано, і її почали спускати на сідловині вниз.

"Через 10-15 хвилин різко впав тиск, вітер став дути від низу до верху і вибухнув небувалий шторм, видимість через щільний сніг була не більше півметра. Через годину після спуску на сідловині учасниця померла на руках Ігоря (помічник гіда — ред.), — розповідає Денис Алімов. — До 15:00 Ігор чекав групу і намагався зв’язатися з МНС і ратраком в штурмовому таборі. Потім прийняв рішення спускатися самостійно. Ігор був першим, хто повідомив координатору про трагедію".

Поки МНС добиралися до альпіністів, що залишилися, три гіда розділили людей на "швидких" і "повільних", і в такому складі почали спускатися. Однак рух ще більше сповільнився, так як один з альпіністів зламав ногу.

Від переохолодження на стежці загинули ще двоє людей, ще стільки ж втратили свідомість і померли пізніше — на станції Гарабаші.

Постраждалі 14 осіб, включаючи гідів, зараз знаходяться в лікарні Нальчика з обмороженнями.

Після порятунку на Ельбрусі 23 вересня

У списку загиблих — чоловік і 4 молодих жінки:

Анастасія Жегуліна, 1981 р., Тольятті

Анна Макарова

Олена Нестерова, 1989 р., Санкт-Петербург

В’ячеслав Борисов, 1982 р., Тюмень

Ірина Гальчук, 1989 р., Єкатеринбург.

Нагадаємо, трагедія сталася через погіршення погоди: 20-градусний мороз і пориви вітру до 70 метрів в секунду.