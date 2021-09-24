Кинув гід: на Ельбрусі замерзли на смерть 5 альпіністів (відео)

Гід-непрофесіонал кинув свою групу, в якій загинуло 5 осіб

На Ельбрусі в РФ відбулася трагедія з групою непрофесійних альпіністів. Через погіршення погоди росіяни не змогли зійти вниз: п’ятеро людей загинули, ще 14 вдалося врятуватися.

Як повідомили в головному управлінні МНС по Кабардино-Балкарії, їм надійшло повідомлення про те, що 19 осіб потребують допомоги після сходження на Ельбрус. На висоті 5400 метрів, де перебувала група, бушувала негода: мороз до -20 градусів і вітер зі швидкістю до 70 метрів в секунду. Видимості, продовжують в МНС, практично не було.

Першим рятувальники зустріли гіда, який кинув групу і спускався вниз самостійно. Кажуть, він, як і інші учасники сходження, не був професіоналом.

Потім співробітники МНС знайшли 8-х альпіністів, троє з яких були мертві. Але пізніше їм вдалося виявити живими ще 9-х екстремалів.

Пошуки тривали, але врятувати більше нікого не вдалося: ще двоє росіян замерзли на Ельбрусі.

Життю врятованих 14 альпіністів нічого не загрожує: у всіх діагностували обмороження, у однієї людини — перелом ноги.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через турфірму, яка організовує тури по Росії і окупованих частинах Грузії — на Ельбрус і в Абхазію.