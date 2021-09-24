Бросил гид: на Эльбрусе замерзли насмерть 5 альпинистов (видео)
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Гид-непрофессионал бросил свою группу, в которой погибло 5 человек
На Эльбрусе в РФ произошла трагедия с группой непрофессиональных альпинистов. Из-за ухудшения погоды россияне не смогли сойти вниз: пять человек погибли, оставшихся 14 удалось спасти.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, им поступило сообщение о том, что 19 человек нуждаются помощи после восхождения на Эльбрус. На высоте 5400 метров, где находилась группа, бушевала непогода: мороз до -20 градусов и ветер со скоростью до 70 метров в секунду. Видимости, продолжают в МЧС, практически не было.
Первым спасатели встретили гида, который бросил группу и спускался вниз самостоятельно. Говорят, он, как и другие участники восхождения, не был профессионалом.
Затем сотрудники МЧС нашли 8-х альпинистов, трое из которых были мертвы. Но позже им удалось обнаружить живыми еще 9-х экстремалов.
Поиски продолжались, но спасти больше никого не удалось: оставшиеся двое россиян замерзли на Эльбрусе.
Жизни спасенных 14 альпинистов ничего не угрожает: у всех диагностировали обморожение, у одного человека — перелом ноги.
Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за турфирмы, которая организовывает туры по России и оккупированным частям Грузии — на Эльбрус и в Абхазию.
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