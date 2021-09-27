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У Росії затримали п'ятьох неонацистів з портретами Бандери: що їм загрожує

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 27 вересня 2021, 13:22
Ілюстративне зображення

Чоловікам інкримінують підготовку терористичного акту

У російській республіці Башкортостан співробітники ФСБ затримали пʼятьох чоловіків, які нібито були учасниками неонацистського угруповання і готували теракт у приміщенні правоохоронної служби. Під час обшуків у них також знайшли портрети ватажків Третього Рейху і Степана Бандери.

Про це у понеділок, 27 вересня, повідомляє прес-служба ФСБ РФ.

Так, російські силовики затримали 5 мешканців м. Уфи віком від 18 до 21 року — учасників неонацистського угруповання.

Зазначається, що чоловіки планували терористичний акт з використання саморобних вибухових речовин і пристроїв, а за адресами їх проживання і в обладнаному сховищі знайшли: саморобні вибухові пристрої, вибухову речовину, 9 одиниць холодної зброї. З-поміж іншого у чоловіків вилучили портрети ватажків Третього Рейху, Степана Бандери і націоналістичну атрибутику.

Як повідомляє "Інтерфакс", злочинне угруповання сформував 19-річний хлопець, який залучив до цього 4 жителів Уфи. Зокрема, він розповідав їм про ідеї неонацизму, вчив поводитися зі зброєю, виготовляти вибухівку та створювати навчальні плани для терористичної діяльності.

Усіх підозрюваних затримали та взяли під варту. Їм загрожує відповідальність одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу РФ:

  • ч.1 ст. 30, ч.1ст. 205 КК Росії ("Приготування до терористичного акту");
  • 205.3 КК Росії ("Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності");
  • 223-1 КК Росії ("Незаконне виготовлення вибухових речовин або вибухових пристроїв").

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Одесі молодий хлопець силою викрав свою колишню дівчину, щоб відновити стосунки — йому загрожує 5 років вʼязниці.

Теги:
#РФ #ФСБ #Підготовка теракту
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