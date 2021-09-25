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Викрав колишню, аби відновити стосунки: в Одесі затримали молодика, йому загрожує до 5 років за гратами

Автор
Іванка Гамчук
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Хлопець погрожував коханій, аби примиритися. Новина оновлена 25 вересня 2021, 13:15
Хлопець погрожував коханій, аби примиритися.

Викрадач дівчини уже був раніше судимий за майнові злочини.

В Одесі 21-річний хлопець силою викрав свою колишню дівчину, щоб відновити стосунки.

Про це в суботу, 25 вересня, повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ України.

Інцидент трапився ввечері в середу, 22 вересня. Тоді молодик на вулиці Михайла Грушевського силоміць посадив свою колишню 19-річну дівчину в машину та вивіз її на київську трасу, де почав прохати відновити стосунки. Хлопець попередив кохану, що замкне дівчину у якомусь віддаленому населеному пункті, якщо вона відмовить.

Викрадена дівчина вдала, що погодилася на примирення із колишнім, аби він не нашкодив їй. Тоді хлопець повірив і повернувся в місто, де висадив кохану на одній із вулиць. Після цього дівчина звернулася до правоохоронців.

Пізніше стало відомо, що викрадачем являється місцевий житель, котрий ще раніше був судимий за майнові злочини.

Нині він перебуває у слідчому ізоляторі. Стосовно нього відкрили справу по незаконному позбавленні волі та викраденні людини із заподіянням їй фізичних ушкоджень. Ці дії передбачені ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України.

Відповідно до закону, за скоєний злочин хлопцю загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 вересня у Херсонській області співмешканець бабусі заманив у авто та викрав її 12-річну онуку, після чого зґвалтував за межами села.

Теги:
#Одеса #Відносини #Викрадення
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