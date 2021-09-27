Російські пенсіонери влаштували бійку за їжу з смітника: відео стало вірусним в мережі

Місцеві кажуть, що такі баталії там спостерігаються мало не щодня.

У російському Новосибірську пенсіонери побилися за викинуті прострочені продукти біля місцевого супермаркету "Лента".

Відповідними кадрами поділилася Readovka.

Відзначається, що біля контейнера зібралося близько 10 осіб, більшість з яких, судячи з усього, пенсіонери.

Деякі з них прийшли з великими сумками, а інші принесли табуретки, які допомагали їм перелізти через бортик. З цього можна припустити, що роблять вони це не вперше.

Місцеві жителі стверджують, що таку картину вони спостерігають "мало не кожен день", а інші відзначають, що подібне спостерігається і біля інших супермаркетів міста.

Як повідомлялося раніше, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував свій план з розвитку економіки Сибіру. За його словами, туди можна засилати укладених, як це було за радянських часів.