Зарубав сокирою під час вечірки і спалив: з’явилося фото ймовірного вбивці трьох російських студенток

У слідкомі РФ вважають, що гостем фатальної вечірки був 18-річний хлопець, який завдав дівчатам множинні удари в області грудей і живота

У мережі з’явилося фото 18-річного хлопця — Анвара Сінгізова, який є головним підозрюваним у жорстокому вбивстві трьох студенток Оренбурзького медколеджу (РФ). У слідкомі РФ вважають, що саме ця людина зарубала дівчат сокирою і підпалила, щоб приховати сліди злочину.

Фото підозрюваного опублікували місцеві Телеграм-канали та ЗМІ.

За попередньою інформацією, Анвар дружив зі студентками — 18-річною Аділь К., 19-річною Зульфією С. і 17-річною Айгіз У. Всі загиблі були уродженками Башкирії і знімали разом квартиру.

18-річний підозрюваний у вбивстві студенток

Увечері, 29 вересня, за версією слідства, дівчата влаштували вечірку, на якій хтось із гостей накинувся на студенток з сокирою і завдав безліч ударів в область грудної клітини та живота.

Двох жертв вбивця підпалив в квартирі, наймолодшій вдалося вибігти на подвір’я, проте від множинних поранень вона померла. Бездиханні тіла знайшли близько 5:00 ранку пожежники, які приїхали на виклик в палаючу квартиру. Зараз на місці ведуться слідчі дії, а головного підозрюваного — Анвара — розшукують.

Нагадаємо, в російській Пермі відбувся масовий розстріл людей в університеті, який влаштував 18-річний студент Тимур Бекмансуров.