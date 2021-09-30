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У РФ зарубали сокирою і спалили трьох студенток: перше відео з місця трагедії

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Ілюстративне фото Новина оновлена 30 вересня 2021, 09:42
Ілюстративне фото

Дівчата влаштували домашню вечірку і, по всій видимості, були вбиті одним з гостей

У російському місті Гай Оренбурзької області в ніч на 30 вересня сталася трагедія з трьома студентками медколеджу, яких зарубали сокирою і спалили.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, тіла двох дівчат 18 і 19 років знайшли під час гасіння пожежі в багатоповерхівці, а бездиханне тіло третьої, 17-річної, — у дворі.

 

На фото — спалені студентки 18 і 19 років
На фото — спалені студентки 18 і 19 років

У слідкомі РФ кажуть, що всі три студентки навчалися разом і орендували це житло. По всій видимості, напередодні вони влаштували домашню вечірку, але хто був запрошений — поки невідомо. Гість, ймовірно, напав на дівчат з сокирою: двох убив, а третю поранив, і вона встигла вибігти на подвір’я, але втратила свідомість і померла. Щоб замести сліди, вбивця влаштував пожежу, яку гасили близько 5:00 ранку.

На місці трагедії тривають слідчі дії, слідчі намагаються встановити особу гостя-вбивці.

Нагадаємо, в російській Пермі відбувся масовий розстріл людей в університеті, який влаштував 18-річний студент Тимур Бекмансуров. А через три дні після загибелі 6 осіб стало відомо про загибель голови слідчого управління Пермського краю Сергія Сарапульцева.

Теги:
#Росія #Студенти #Сокира #Спалення #Оренбурзька область
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