У Пермі після розстрілу студентів знайшли мертвим головного слідчого регіону: подробиці

Повідомляється, що засідання СК пройшло "на підвищених тонах"

Масовий розстріл людей в університеті Пермі (Російська Федерація), який влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, забрав життя шести осіб, ще 24 отримали поранення. Цілком логічно, що влада краю була дуже схвильована тим, що сталося, також до них завітали з перевірками з Москви. А вже сьогодні, 23 вересня, повідомили про самогубство глави слідчого управління Пермського краю Сергія Сарапульцева.

Про це написали відразу кілька російських ЗМІ.

Відомо, що главу слідкому Пермського краю знайшли у його власному будинку. За попередньою інформацією, Сарапульцев повісився.

Як пише Telegram-каналу Readovka, днем раніше, 22 вересня, Сергій Сарапульцев був на нараді, присвяченій стрільбі у пермському університеті. Вона пройшла на "підвищених тонах" і главу слідчого управління Пермського краю навіть погрожували звільнити. Проблеми на роботі розглядають як одну з версій самогубства.

Друга версія — конфлікти у родині. Про неї також написало видання "ТАСС". Джерело в правоохоронних органах повідомило журналістам, що стрілянина в університеті Пермі відношення до самогубства не має. Інших причин названо не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російській Пермі в понеділок, 20 вересня, 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком у місцевий університет і відкрив вогонь по студентам і іншим людям, які перебували в будівлі. Загинули 6 людей, а постраждали 28.

Також ми писали, що один з викладачів під час стрілянини в університеті відмовлявся переривати лекцію і сміявся зі студентів, які писали конспекти сидячи на підлозі під партою.

Пізніше в мережі з’явилися фотографії жертв стрільця з Пермі — 5-ро загиблих були студентами вузу.