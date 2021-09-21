Лекція — понад усе: один з викладачів продовжував навчати студентів під час розстрілу у Пермі

Викладач не відпускав студентів під час стрілянини під приводом, що йому про це сказав декан

Під час розстрілу студентів 18-річним Тимуром Бекмансуровим у Пермському університеті, один з викладачів відмовився переривати лекцію. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що інформація про стрілянину не була офіційною.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи скріншоти листування студентів Пермського вузу.

Повідомляється, що після початку стрілянини в аудиторію забігла мати одного з учнів і повідомила про небезпеку. У відповідь на це викладач російської мови — Олег Сиромятников — відчитав жінку.

Більш того, коли студенти просили забарикадувати двері в аудиторію, викладач заявив: "Навчальний процес важливіший за розваги з барикадами". І далі продовжив вести лекцію.

Також студенти кажуть, що Сиромятникову нібито подзвонив декан університету і попросив продовжувати лекцію. А той факт, що студенти писали лекцію, сидячи під партами, він назвав кумедним.

"Декан мені сказав, щоб я продовжував заняття. Тим більше, поки інформація не була офіційною. Я зберігав спокій і продовжував лекцію. Смішно спостерігати, як студенти, сидячи на підлозі під партою, намагаються писати конспект", — розповів професор.

Як не дивно, але керівництво Пермського університету викладача підтримало, заявивши, що лекція — це теж важливо, щоб не піддаватися паніці.

Студенты Пермского университета, где была стрельба, пожаловались на преподавателя, который продолжал вести пару

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російській Пермі у понеділок, 20 вересня, 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком у місцевий університет і відкрив вогонь по студентах та іншим людям, які перебували в будівлі. Загинули 6 людей, а постраждали 28.

Пізніше в мережі з’явилися фотографії жертв стрільця з Пермі — 5-ро загиблих були студентами вузу.