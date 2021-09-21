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Лекція — понад усе: один з викладачів продовжував навчати студентів під час розстрілу у Пермі

Автор
Анна Дворовенко
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У Пермському вузі під час стрілянини викладач відмовлявся переривати лекцію Новина оновлена 21 вересня 2021, 12:20
У Пермському вузі під час стрілянини викладач відмовлявся переривати лекцію

Викладач не відпускав студентів під час стрілянини під приводом, що йому про це сказав декан

Під час розстрілу студентів 18-річним Тимуром Бекмансуровим у Пермському університеті, один з викладачів відмовився переривати лекцію. Свою поведінку чоловік пояснив тим, що інформація про стрілянину не була офіційною.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи скріншоти листування студентів Пермського вузу.

Повідомляється, що після початку стрілянини в аудиторію забігла мати одного з учнів і повідомила про небезпеку. У відповідь на це викладач російської мови — Олег Сиромятников — відчитав жінку.

Більш того, коли студенти просили забарикадувати двері в аудиторію, викладач заявив: "Навчальний процес важливіший за розваги з барикадами". І далі продовжив вести лекцію.

Також студенти кажуть, що Сиромятникову нібито подзвонив декан університету і попросив продовжувати лекцію. А той факт, що студенти писали лекцію, сидячи під партами, він назвав кумедним.

"Декан мені сказав, щоб я продовжував заняття. Тим більше, поки інформація не була офіційною. Я зберігав спокій і продовжував лекцію. Смішно спостерігати, як студенти, сидячи на підлозі під партою, намагаються писати конспект", — розповів професор.

Як не дивно, але керівництво Пермського університету викладача підтримало, заявивши, що лекція — це теж важливо, щоб не піддаватися паніці.

Студенты Пермского университета, где была стрельба, пожаловались на преподавателя, который продолжал вести пару
Студенты Пермского университета, где была стрельба, пожаловались на преподавателя, который продолжал вести пару

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російській Пермі у понеділок, 20 вересня, 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком у місцевий університет і відкрив вогонь по студентах та іншим людям, які перебували в будівлі. Загинули 6 людей, а постраждали 28.

Пізніше в мережі з’явилися фотографії жертв стрільця з Пермі — 5-ро загиблих були студентами вузу.

Теги:
#Росія #Жертви #Стрільба #Університет #Постраждалі #Перм
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