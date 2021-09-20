Зовсім юні: з'явилися фото жертв стрільця з Пермі

Першим, кого вбив стрілок, став охоронець навчального закладу.

У мережі зʼявилася інформація про жертв стрілка, котрий в понеділок, 20 вересня, прийшов до Пермського університету в Росії зі зброєю та вбив восьмеро людей. Ще 24 особи отримали поранення.

Фото загиблих опублікували в Telegram-каналі "Обережно, новини".

Вісімнадцятирічний Тимур Бекмансуров прийшов до навчального закладу із дробовиком і стріляв у людей без розбору. Деякі з постраждалих отримали травми, вистрибуючи із вінка, аби врятуватися від стрілка.

Першим, кого вбив злочинець, став охоронець університету, тому ніхто і не натиснув кнопку "тривогу".

Варто відзначити, що на момент нападу на ВНЗ, там знаходилося більше ніж 3 тис. людей. Загалом же від дробовика загинули вісім студентів. В їх число входить 20-річна студентка Олександра Мохова.

Загибла Олександра Мохова

Також в результаті стрільби загинула 18-річна Ксенія Самченко.

Загибла студентка Ксенія Самченко

Жертвою злочинця також став 19-річний Ярослав Арамелов.

Загиблий Ярослав Армелов

Смертельну рану отримала студентка віком 19 років Катерина Шакірова.

Загибла Катя Шакірова

Ще 24 особи отримали поранення та травми. Семеро з них госпіталізували у важкому стані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відреагувала мати Тимура Бекмансурова на його вчинок та що розповіла про той ранок, коли її син пішов убивати людей.