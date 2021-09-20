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Зовсім юні: з'явилися фото жертв стрільця з Пермі

Автор
Іванка Гамчук
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Студенти стрибали із вікон, щоб врятуватися. Новина оновлена 20 вересня 2021, 21:57
Студенти стрибали із вікон, щоб врятуватися.

Першим, кого вбив стрілок, став охоронець навчального закладу.

У мережі зʼявилася інформація про жертв стрілка, котрий в понеділок, 20 вересня, прийшов до Пермського університету в Росії зі зброєю та вбив восьмеро людей. Ще 24 особи отримали поранення.

Фото загиблих опублікували в Telegram-каналі "Обережно, новини".

Вісімнадцятирічний Тимур Бекмансуров прийшов до навчального закладу із дробовиком і стріляв у людей без розбору. Деякі з постраждалих отримали травми, вистрибуючи із вінка, аби врятуватися від стрілка.

Першим, кого вбив злочинець, став охоронець університету, тому ніхто і не натиснув кнопку "тривогу".

Варто відзначити, що на момент нападу на ВНЗ, там знаходилося більше ніж 3 тис. людей. Загалом же від дробовика загинули вісім студентів. В їх число входить 20-річна студентка Олександра Мохова.

Загибла Олександра Мохова
Загибла Олександра Мохова

Також в результаті стрільби загинула 18-річна Ксенія Самченко.

Загибла студентка Ксенія Самченко
Загибла студентка Ксенія Самченко

Жертвою злочинця також став 19-річний Ярослав Арамелов.

Загиблий Ярослав Армелов
Загиблий Ярослав Армелов

Смертельну рану отримала студентка віком 19 років Катерина Шакірова.

Загибла Катя Шакірова
Загибла Катя Шакірова

Ще 24 особи отримали поранення та травми. Семеро з них госпіталізували у важкому стані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відреагувала мати Тимура Бекмансурова на його вчинок та що розповіла про той ранок, коли її син пішов убивати людей.

Теги:
#Росія #Стрільба #Перм #Тимур Бекмансуров
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