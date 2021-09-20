Совсем юные: появились фото жертв стрелка из Перми

Первым, кого убил стрелок, стал охранник учебного заведения.

В сети появилась информация о жертвах стрелка, который в понедельник, 20 сентября, пришел к Пермскому университету в России с оружием и убил восемь человек. Еще 24 человека получили ранения.

Фото погибших опубликовали в Telegram-канале "Осторожно, новости".

Восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров пришел в учебное заведение с дробовиком и стрелял в людей без разбора. Некоторые из пострадавших получили травмы, выпрыгивая из окна, чтобы спастись от стрелка.

Первым, кого убил преступник, стал охранник университета, поэтому никто и не нажал кнопку "тревогу".

Стоит отметить, что на момент нападения на вуз, там находилось более 3 тыс. человек. В целом же от дробовика погибли восемь студентов. В их число входит 20-летняя студентка Александра Мохова.

Погибшая Александра Мохова

Также в результате стрельбы погибла 18-летняя Ксения Самченко.

Погибшая студентка Ксения Самченко

Жертвой преступника также стал 19-летний Ярослав Арамелов.

Погибший Ярослав Армелов

Смертельную рану получила студентка возрастом 19 лет Екатерина Шакирова.

Погибшая Катя Шакирова

Еще 24 человека получили ранения и травмы. Семеро из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как отреагировала мать Тимура Бекмансурова на его поступок и что рассказала о том утре, когда ее сын пошел убивать людей.