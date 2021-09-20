Укр

Сказал маме "доброе утро" и пошел убивать: появилось видео незадолго до расстрела в Перми

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Стрельба в Перми
Стрельба в Перми

Мать пермского стрелка впервые прокомментировала инцидент.

В российской Перми в понедельник 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по всем, кому не посчастливилось в этот момент оказаться неподалеку. Его мать после инцидента рассказала, что не понимает, что подтолкнуло ее сына на такой поступок.

Ее комментарий приводит телеграм-канал MASH.

По ее словам, сына она видела утром, перед тем, как уйти на работу. Она утверждает, что никаких конфликтных ситуаций в этот день между ними не возникло.

"Сегодня в восемь утра, сказал "доброе утро" и я уже уходила на работу. Всё", — сказала женщина.

Она утверждает, что у них были хорошие отношения, а о парне отзывается исключительно, как о "домашнем человеке".

"Никуда не ходил, ничего плохого не делал. Он вообще был неконфликтным", — добавила мать Бекмансурова.

Изначально сообщалось, что во время стрельбы погибли 8 человек и еще 28 были ранены. Однако по уточненным данным погибли 6 человек, а пострадали 24.

Стрелка удалось остановить гаишникам, прибывшим на место происшествия. Один из них применил табельное оружие, после чего Бекмансуров получил ранения в живот и конечности.

Он живой, но находится на ИВЛ.

Как сообщалось ранее, студенты университета сообщили, что в здании не сработала система тревоги, а потому о происшествии они узнавали от других студентов.

Теги:
#Россия #Стрельба #Пермь #Тимур Бекмансуров
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