Шансов спастись не было: очевидцы заявили, что во время стрельбы в Перми в вузе не сработала тревога

Другие студенты баррикадировались в учебных аудиториях

Утро понедельника, 20 сентября, в Пермском государственном университете (РФ) началось со смертельной стрельбы, жертвами которой стали несколько человек, а еще десятки пострадали. По словам очевидцев, в учебном корпусе не сработала тревога, также не было никаких объявлений по радио.

Об этом очевидцы рассказали в комментарии Telegram-каналу Mash.

Одна со студенток, которой удалось спастись из здания рассказала, что о стрельбе они узнали от других студентов во время лекции. Затем эту информацию начали пересылать друг-другу.

Учащиеся Пермского университета, которые не могли никак покинуть помещение, начали баррикадировать двери, чтобы не дать преступнику возможности войти.

"Мы сидели с ребятами в аудитории 5 корпуса, у нас шла лекция. Начали поступать сообщения, все друг-другу начали пересылать, что идет стрельба, что есть убитые. Начали присылать фотографии и так далее. Естественно, все испугались, начали суетиться, что-то делать. Сначала мы начали заставлять партами дверь в аудиторию, потому что дверь изнутри не закрывалась. Дальше преподаватель сказал, что можно попытаться уйти, пока есть возможность. Мы быстро собрали вещи, выбежали из корпуса и через западный вход выбежали", — рассказала одна из студенток.

Напомним, огонь из ружья в университете Перми открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. В сети появилось его фото без маски. Также есть видео, как налетчик готовился к преступлению и закупал патроны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что происходит на данный момент на месте происшествия в Пермском университете. Также обновили информацию по количеству жертв и пострадавших из-за стрельбы.