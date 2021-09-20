Шансів врятуватися не було: очевидці заявили, що під час стрілянини у Пермі в вузі не спрацювала тривога

Інші студенти барикадувалися у навчальних аудиторіях

Ранок понеділка, 20 вересня, у Пермському державному університеті (РФ) почався зі смертельної стрілянини, жертвами якої стали кілька людей, а ще десятки постраждали. За словами очевидців, у навчальному корпусі не спрацювала тривога, також не було ніяких оголошень по радіо.

Про це очевидці розповіли у коментарі Telegram-каналу Mash.

Одна зі студенток, якій вдалося врятуватися з будівлі розповіла, що про стрілянину вони дізналися від інших студентів під час лекції. Потім цю інформацію почали пересилати один одному.

Студенти Пермського університету, які не могли ніяк покинути приміщення, почали барикадувати двері, щоб не дати злочинцеві можливості увійти.

"Ми сиділи з товаришами в аудиторії 5 корпусу, у нас йшла лекція. Почали надходити повідомлення, всі один-одному почали пересилати, що йде стрілянина, що є вбиті. Почали надсилати фотографії і так далі. Природно, всі злякалися, почали метушитися, щось робити. Спочатку ми почали барикадувати партами двері в аудиторію, тому що двері зсередини не закривалася. Далі викладач сказав, що можна спробувати піти, поки є можливість. ми швидко зібрали речі, вибігли з корпусу і через західний вхід вибігли", — розповіла одна зі студенток.

Нагадаємо, вогонь з рушниці в університеті Пермі відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров. У мережі з’явилося його фото без маски. Також є відео, як грабіжник готувався до злочину і купував патрони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається на даний момент на місці події в Пермському університеті. Також оновили інформацію про кількість жертв і постраждалих внаслідок стрілянини.