Стрілянина в Росії: що відбувається на даний момент на місці події (відео)

За останніми даними, зловмисника ліквідували

У Пермському державному університеті (ПДНІУ) Росії 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував хаотичну стрілянину по студентах. Жертвами стали восьмеро людей, ще 19 отримали поранення. Те, що відбувається в навчальному закладі знімали на камери очевидці.

Відео смертельної стрілянини і її наслідків опублікували ряд російських ЗМІ, передає "Телеграф".

Спочатку в мережі з’явилося відео, як зловмисник зі зброєю заходить в навчальний корпус. Він неспішно йде територією, ведучи при цьому безладну стрілянину по вікнах вузу.

Відразу після цього, в університеті розпочалася паніка. Студенти рятувалися тим, що вистрибували з вікон будівлі, а потім бігли.

Та частина учнів, які не могли покинути будівлю, закрилися в аудиторіях. Відповідний заклик опублікували у групі ПДНІУ в соцмережах.

"Якщо ви перебуваєте в аудиторії, постарайтеся закритися зсередини і залишатися на місці", — говорилося в повідомленні.

Тим студентам, які тільки прямували до університету, наполегливо рекомендували повертати і їхати назад.

На місце події з’їхалися правоохоронні органи і безліч карет швидкої медичної допомоги. Спочатку з’явилася інформація про декількох постраждалих, але незабаром стало відомо, що є і загиблі.

Також російські ЗМІ повідомили, що стрілка вдалося затримати і навіть ліквідувати, однак офіційного підтвердження цього поки не було.

Студенти Пермського університету в коментарі ЗМІ повідомили, що в будівлі не спрацювала тривога, також не були ніяких оголошень по місцевому радіо.

Прохід до будівлі університету вільний, тому зловмисник безперешкодно увійшов до будівлі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Пермі загинули вісім студентів, ще два десятка поранені, стрілка поранили правоохоронці.