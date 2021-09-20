Стрілянина в Росії: що відбувається на даний момент на місці події (відео)
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За останніми даними, зловмисника ліквідували
У Пермському державному університеті (ПДНІУ) Росії 18-річний Тимур Бекмансуров влаштував хаотичну стрілянину по студентах. Жертвами стали восьмеро людей, ще 19 отримали поранення. Те, що відбувається в навчальному закладі знімали на камери очевидці.
Відео смертельної стрілянини і її наслідків опублікували ряд російських ЗМІ, передає "Телеграф".
Спочатку в мережі з’явилося відео, як зловмисник зі зброєю заходить в навчальний корпус. Він неспішно йде територією, ведучи при цьому безладну стрілянину по вікнах вузу.
Відразу після цього, в університеті розпочалася паніка. Студенти рятувалися тим, що вистрибували з вікон будівлі, а потім бігли.
Та частина учнів, які не могли покинути будівлю, закрилися в аудиторіях. Відповідний заклик опублікували у групі ПДНІУ в соцмережах.
"Якщо ви перебуваєте в аудиторії, постарайтеся закритися зсередини і залишатися на місці", — говорилося в повідомленні.
Тим студентам, які тільки прямували до університету, наполегливо рекомендували повертати і їхати назад.
На місце події з’їхалися правоохоронні органи і безліч карет швидкої медичної допомоги. Спочатку з’явилася інформація про декількох постраждалих, але незабаром стало відомо, що є і загиблі.
Також російські ЗМІ повідомили, що стрілка вдалося затримати і навіть ліквідувати, однак офіційного підтвердження цього поки не було.
Студенти Пермського університету в коментарі ЗМІ повідомили, що в будівлі не спрацювала тривога, також не були ніяких оголошень по місцевому радіо.
Прохід до будівлі університету вільний, тому зловмисник безперешкодно увійшов до будівлі.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Пермі загинули вісім студентів, ще два десятка поранені, стрілка поранили правоохоронці.
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