Сказав мамі "доброго ранку" і пішов вбивати: з’явилося відео незадовго до розстрілу в Пермі

Мати пермського стрілка вперше прокоментувала інцидент.

У російській Пермі в понеділок 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком в місцевий університет і відкрив вогонь по всіх, кому не пощастило в цей момент опинитися неподалік. Його мати після інциденту розповіла, що не розуміє, що підштовхнуло її сина на такий вчинок.

Її коментар призводить телеграм-канал MASH.

За її словами, сина вона бачила вранці, перед тим, як піти на роботу. Вона стверджує, що ніяких конфліктних ситуацій в цей день між ними не виникло.

"Сьогодні о восьмій ранку, сказав" доброго ранку "і я вже йшла на роботу. Все", — сказала жінка.

Вона стверджує, що у них були хороші відносини, а про хлопця відгукується виключно, як про "домашню людину".

"Нікуди не ходив, нічого поганого не робив. Він взагалі був неконфліктний", — додала мати Бекмансурова.

Спочатку повідомлялося, що під час стрілянини загинули 8 людей і ще 28 були поранені. Однак за уточненими даними загинули 6 осіб, а постраждали 24.

Стрілка вдалося зупинити даішникам, які прибули на місце події. Один з них застосував табельну зброю, після чого Бекмансуров отримав поранення в живіт і кінцівки.

Він живий, але перебуває на ШВЛ.

Як повідомлялося раніше, студенти університету повідомили, що в будівлі не спрацювала система тривоги, а тому про подію вони дізнавалися від інших студентів.