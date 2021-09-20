З’явилася інформація про постраждалих у вузі Пермі: є поранені у тяжкому стані

Деякі постраждалі травмувалися, коли вистрибували з вікон вузу

За офіційними даними жертвами стрілянини в Пермському університеті стали 8 осіб, а ще 24 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стало відомо, що сімом з них знадобилася термінова госпіталізація.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я РФ.

Так, семеро осіб, в їх числі і студенти, були госпіталізовані медиками "швидкої". Один з них знаходиться у важкому стані, стан ще шістьох оцінюється як середньої тяжкості.

Влада Пермського краю пообіцяли надати всім постраждалим у трагедії необхідну допомогу.

У МОЗ регіону розповіли, що на місці події спочатку працювали дев’ять бригад швидкої допомоги, потім туди відправили ще кілька "швидких".

Медики кажуть, що поранення у постраждалих різні, тому що студенти вистрибували з вікон і таким чином також травмувалися.

Також відомо, що до Пермі з Москви відправили літак з медичним обладнанням.

Тим часом в мережі з’явився попередній список постраждалих і жертв стрілянини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.