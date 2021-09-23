Укр

В Перми после расстрела студентов нашли мертвым главного следователя региона: подробности

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Студенты спасались от стрельбы бегствием Новость обновлена 23 сентября 2021, 21:54
Студенты спасались от стрельбы бегствием

Сообщают, что заседание СК прошло "на повышенных тонах"

Массовый расстрел людей в университете Перми (Российская Федерация), который устроил 18-летний Тимур Бекмансуров, унес жизни шести человек, еще 24 получили ранения. Вполне логично, что власти края были очень взволнованы произошедшим, также к ним пожаловали с проверками из Москвы. А уже сегодня, 23 сентября, сообщили о самоубийстве главы следственного управления Пермского края Сергея Сарапульцева.

Об этом сообщили сразу несколько российских СМИ.

Известно, что главу следкома Пермского края нашли в его собственном доме. По предварительной информации, Сарапульцев повесился.

Как пишет Telegram-канала Readovka, днем ранее, 22 сентября, Сергей Сарапульцев был на совещании, посвященном стрельбе в пермском университете. Оно прошло на "повышенных тонах" и главу следственного управления Пермского края даже грозились уволить. Проблемы на работе рассматривают как одну из версий самоубийства.

Вторая версия — конфликты в семье. О ней также написало издание "ТАСС". Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что стрельба в университете Перми отношения к самоубийству не имеет. Других причин названо не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российской Перми в понедельник, 20 сентября, 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по студентам и другим людям, находившимся в здании. Погибли 6 человек, а пострадали 28.

Также мы писали, что один из преподавателей во время стрельбы в университете отказывался прерывать лекцию и смеялся со студентов, которые писали конспекты сидя на полу под партой.

Позже в сети появились фотографии жертв стрелка из Перми — 5-ро погибших были студентами вуза.

Теги:
#Стрельба #Университет #Пермь
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