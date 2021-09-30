Укр

В РФ зарубили топором и сожгли трех студенток: первое видео с места трагедии

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
574
Иллюстративное фото Новость обновлена 30 сентября 2021, 09:42
Иллюстративное фото

Девушки устроили домашнюю вечеринку и, по всей видимости, были убиты одним из гостей

В российском городе Гай Оренбургской области в ночь на 30 сентября произошла трагедия с тремя студентками медколледжа, которых зарубили топором и сожгли.

По информации местных Телеграмм-каналов, тела двух девушек 18 и 19 лет нашли во время тушения пожара в многоэтажке, а бездыханное тело третьей, 17-летней, — во дворе.

 

На фото - сожженные студентки 18 и 19 лет
На фото - сожженные студентки 18 и 19 лет

В следкоме РФ говорят, что все три студентки учились вместе и арендовали это жилье. По всей видимости, накануне они устроили домашнюю вечеринку, но кто был приглашен — пока неизвестно. Гость, вероятно, напал на девушек с топором: двух убил, а третью ранил, и она успела выбежать во двор, но потеряла сознание и умерла. Чтобы замести следы, убийца устроил пожар, который тушили около 5:00 утра.

На месте трагедии продолжаются следственные действия, следователи пытаются установить личность гостя-убийцы.

Напомним, в российской Перми произошел массовый расстрел людей в университете, который устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров. А спустя три дня после гибели 6 человек стало известно о гибели главы следственного управления Пермского края Сергея Сарапульцева.

Теги:
#Россия #Студенты #Топор #Сожжение #Оренбургская область
Фоторепортажи сентября
Общество
Победа Усика, стычки под Радой и закон об олигархах: сентябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Фоторепортажи сентября
Победа Усика, стычки под Радой и закон об олигархах: сентябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
В октябре ожидается рост тарифов
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Разумков признался, что у него в Раде есть "свои" депутаты
Дата публикации
Категория
Любителей баров с октября могут ждать неприятные сюрпризы
Кафе и рестораны готовятся к "сухому закону": что произошло
Дата публикации
Категория
Народным депутатам предлагают провести вечер в Трускавце
"Слугам" в Трускавце готовят коктейльную вечеринку с диджей-сетом от Арахамии: переписка попала в руки "Телеграфа"