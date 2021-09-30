В РФ зарубили топором и сожгли трех студенток: первое видео с места трагедии

Девушки устроили домашнюю вечеринку и, по всей видимости, были убиты одним из гостей

В российском городе Гай Оренбургской области в ночь на 30 сентября произошла трагедия с тремя студентками медколледжа, которых зарубили топором и сожгли.

По информации местных Телеграмм-каналов, тела двух девушек 18 и 19 лет нашли во время тушения пожара в многоэтажке, а бездыханное тело третьей, 17-летней, — во дворе.

На фото - сожженные студентки 18 и 19 лет

В следкоме РФ говорят, что все три студентки учились вместе и арендовали это жилье. По всей видимости, накануне они устроили домашнюю вечеринку, но кто был приглашен — пока неизвестно. Гость, вероятно, напал на девушек с топором: двух убил, а третью ранил, и она успела выбежать во двор, но потеряла сознание и умерла. Чтобы замести следы, убийца устроил пожар, который тушили около 5:00 утра.

На месте трагедии продолжаются следственные действия, следователи пытаются установить личность гостя-убийцы.

Напомним, в российской Перми произошел массовый расстрел людей в университете, который устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров. А спустя три дня после гибели 6 человек стало известно о гибели главы следственного управления Пермского края Сергея Сарапульцева.