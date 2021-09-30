Укр

Зарубил топором во время вечеринки и сжег: появилось фото возможного убийцы трех российских студенток

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Следователи полагают, что студенток убил их приятель Новость обновлена 30 сентября 2021, 11:18
Следователи полагают, что студенток убил их приятель

В следкоме РФ считают, что гостем роковой вечеринки был 18-летний парень, который нанес девушкам множественные удары в области груди и живота

В сети появилось фото 18-летнего парня — Анвара Сингизова, который является главным подозреваемым в жестоком убийстве трех студенток Оренбургского медколледжа (РФ). В следкоме РФ полагают, что именно этот человек зарубил девушек топором и поджег, чтобы скрыть следы преступления.

Фото подозреваемого опубликовали местные Телеграмм-каналы и СМИ.

По предварительной информации, Анвар дружил со студентками — 18-летней Адиль К., 19-летней Зульфией С. и 17-летней Айгиз У. Все погибшие были уроженками Башкирии и снимали вместе квартиру. 

18-летний подозреваемый в убийстве студенток
18-летний подозреваемый в убийстве студенток

Вечером, 29 сентября, по версии следствия, девушки устроили вечеринку, на которой кто-то из гостей набросился на студенток с топором и нанес множество ударов в область грудной клетки и живота. 

Двоих жертв убийца поджег в квартире, самой младшей удалось выбежать во двор, однако от множественных ранений она скончалась. Бездыханные тела нашли около 5:00 утра пожарные, которые приехали на вызов в горящую квартиру. Сейчас на месте ведутся следственные действия, а главного подозреваемого — Анвара — разыскивают.

Напомним, в российской Перми произошел массовый расстрел людей в университете, который устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

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