Зарубил топором во время вечеринки и сжег: появилось фото возможного убийцы трех российских студенток

В следкоме РФ считают, что гостем роковой вечеринки был 18-летний парень, который нанес девушкам множественные удары в области груди и живота

В сети появилось фото 18-летнего парня — Анвара Сингизова, который является главным подозреваемым в жестоком убийстве трех студенток Оренбургского медколледжа (РФ). В следкоме РФ полагают, что именно этот человек зарубил девушек топором и поджег, чтобы скрыть следы преступления.

Фото подозреваемого опубликовали местные Телеграмм-каналы и СМИ.

По предварительной информации, Анвар дружил со студентками — 18-летней Адиль К., 19-летней Зульфией С. и 17-летней Айгиз У. Все погибшие были уроженками Башкирии и снимали вместе квартиру.

18-летний подозреваемый в убийстве студенток

Вечером, 29 сентября, по версии следствия, девушки устроили вечеринку, на которой кто-то из гостей набросился на студенток с топором и нанес множество ударов в область грудной клетки и живота.

Двоих жертв убийца поджег в квартире, самой младшей удалось выбежать во двор, однако от множественных ранений она скончалась. Бездыханные тела нашли около 5:00 утра пожарные, которые приехали на вызов в горящую квартиру. Сейчас на месте ведутся следственные действия, а главного подозреваемого — Анвара — разыскивают.

Напомним, в российской Перми произошел массовый расстрел людей в университете, который устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров.