Жінка показала в соцмережах, як годує своїх собак, і нарвалася на хвилю хейту (відео)

Чимало хто обурений тим, що не кожна людина здатна дозволити собі таку їжу

Вишукана теляча вирізка, перепелині яйця і креветки... Ні, це не меню з вишуканого ресторану, а складові святкової вечері чотирьох італійських мастифів із Москви.

Відео користувачок @tttt_cane_corso в соцмережі Tik-Tok, як вона годує своїх домашніх улюбленців, вже стало вірусним через бурхливе обговорення в коментарях.

Багатьом користувачам, особливо росіянам, не припало до смаку те, що собаки живуть краще, ніж пенсіонери в їхній країні. Все тому, що елітні італійські мастіфи отримали на обід телятину з перепелиними яйцями і креветками — як подарунок від "хрещеної".

Дехто пропонував автору відео віддавати їжу в дитбудинку або пенсіонерам замість того, щоб влаштовувати елітні обіди для собак. Тим часом знайшлися і ті, хто вважає жінку вправі годувати своїх вихованців так, як їй хочеться — якщо у неї на це вистачає грошей.

Власниця сімейства італійських мастифов не звертає увагу на коментарі і не реагує на "поради". Кількома днями пізніше вона виклала в соцмережу ще один запис, на якій показала, як годує своє собаче царство в’яленими свинячими носами.

Цікаво, що всі собаки — Тор, Титан, Трой і Талісман — дуже виховані і натреновані, навіть для початку їжі чекають команди від господині. Також до мастифної сім’ї зараз "прибилася" ще й маленька Ліла, чия порода невідома (імовірно, той-тер’єр).

Тим часом початкове відео про "царський обід" для собак подивилося вже 2,5 мільйона користувачів Tik-Tok.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Канарських островах збираються провести рятувальну операцію за участю дронів — щоб витягнути собак із зони виверження вулкана.