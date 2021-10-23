"Привид" дитячого майданчика сполохав спальний район: його "гра" потрапила на відео

Одні назвали відео моторошним і нарікають на привида, другі — на чийся злий жарт

У мережу потрапив дивний запис, зроблений вночі на дитячому майданчику в місті Кіров (РФ). Відеокамера записала, як одна з двох порожніх гойдалок щосили розгойдується, ніби там хтось є. Тим часом друга статична і не рухається.

Дивну картину, яку багато людей в мережі назвали моторошною, опублікували місцеві портали.

Відомо, що явище сталося на дитячому майданчику спального району по вулиці Рози Люксембург. Багато мешканців цього будинку злякалися і припустили, що це... привид! Інші запідозрили, що це чийсь злий жарт. А треті списали явище на порив вітру, який і міг розгойдувати гойдалку протягом 40 хвилин.

У будь-якому випадку, справжня причина записаного камерою залишається загадкою. А мешканці тепер продовжують вивчати свіжі записи камер, які виходять на цей майданчик.

Раніше ми опублікували відео епічної аварії, яка сталася в одному з дворів російської республіки. На відео видно, як жінка, намагаючись перепаркувати своє авто, спочатку розбиває його задню частину, після чого на повному ходу влітає в багатоповерхівку.